Jeffrey Herlings maakt WK motorcross spannend met 114e GP-zege

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zondag de Grote Prijs van Trentino op zijn naam geschreven en daarmee het wereldkampioenschap van de MXGP van extra spanning voorzien. De motorcrosser uit Oploo liep flink wat punten in op de Belgische klassementsleider Lucas Coenen. Het verschil tussen de twee is nog maar 4 punten.

Vijfvoudig wereldkampioen Herlings boekte op het circuit van Pietramurata zijn 114e GP-zege in zijn carrière. Hij was op de Italiaanse zandgrond de beste in de eerste manche en eindigde als tweede in de tweede manche, achter de Sloveen Tim Gajser.

De Belg Lucas Coenen eindigde door een val als twaalfde in de eerste heat en finishte als derde in de tweede race.

Herlings moest zich in Trentino in beide manches naar voren vechten na twee matige starts. "Daar moet ik aan werken", zei de 31-jarige fabrieksrijder van Honda in het flashinterview na afloop.

"Ik moest heel wat jongens inhalen, maar had wel de goede lijn te pakken. Jammer dat ik Gajser in de tweede race niet meer kon pakken."