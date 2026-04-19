Fietser raakt gewond na botsing met automobilist

Vandaag om 18:38
Fietser gewond nadat hij op auto botst in Vlijmen (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Een fietser is zondagmiddag gewond geraakt nadat hij op een automobilist botste in Vlijmen. Het ongeluk gebeurde aan de Deken van Baarstraat, ter hoogte van de Jonkheer De la Courtstraat.

Door de klap raakte de fietser gewond, hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn.

De auto liep schade op, de voorruit raakte beschadigd. De auto is door een berger meegenomen.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het lijkt erop dat de fietser vermoedelijk op de verkeerde weghelft reed waarna hij op een tegemoetkomende auto botste. 

