Woningen gesloopt en schoollotingen die mislopen: dit gebeurde deze week

Van 170 woningen die worden gesloopt tot kinderen die bij de schoolloting op geen enkele van hun voorkeursscholen terecht zijn gekomen. Dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

In Eindhoven zijn 32 kinderen bij de schoolloting voor het voortgezet onderwijs op geen enkele van hun vier voorkeursscholen terechtgekomen. Kateryna uit Meerhoven zag haar zoon, met een vwo-advies, uitgeloot worden voor alle vier de scholen. 'Waarom moet mijn zoon naar Eersel naar school als ik in Eindhoven woon?' Een groep van ongeveer 20 ouders heeft zich verenigd en eist verandering van het lotingssysteem. RSV-PVO-directeur Rutger van Deursen erkent het probleem, maar wijst ook op druk van ouders die hun kinderen 'richting vwo duwen'. 'Tussen de 10 en 20 procent van de leerlingen op het vwo gaat de komende jaren afstromen', aldus Van Deursen. Lees hier het hele verhaal.

Dan naar Waalre en Veldhoven, waar twee studenten een opvallend succesverhaal neerzetten. Guy Veeke (22) en Renzo Schröder (23) begonnen tijdens hun studie met het verkopen van mondtape en neusstrips tegen slaapproblemen. Wat ontstond als idee tijdens een treinrit, groeide in twee jaar uit tot bedrijf Snoozeless met meer dan 30.000 klanten. 'Na de eerste nacht met goed werkende mondtape was ik eigenlijk meteen verkocht', vertelt Renzo. Inmiddels zijn er ruim twee miljoen strips verkocht in Nederland en België. Hun tip voor andere jonge ondernemers? 'Zoek iemand met wie je het samen kunt doen.' Check het hier.

Het Voedingscentrum presenteerde een nieuwe Schijf van Vijf met flinke aanpassingen. Het advies is om maximaal 300 gram vlees per week te eten (200 gram minder dan voorheen) en slechts 20 gram kaas per dag in plaats van 40 gram. Peulvruchten, tofu en tempé krijgen juist een grotere rol: 250 gram per week in plaats van 120 tot 180 gram. 'Ik denk dat dit beter te doen is voor de portemonnee', zegt Tilburgse diëtiste Merel Coenders. 'Vlees is hartstikke duur, terwijl peulvruchten juist houdbare, goedkope producten zijn.' Lees haar verhaal hier.

IJshockeycoach Danny Albrecht van Trappers uit Tilburg blikt terug op een succesvol seizoen, ondanks dat de finale niet werd bereikt. 'We hadden minder budget en minder spelers dan vorig seizoen, maar hebben goede resultaten neergezet', vertelt hij. Albrecht wil graag nog een jaar doorgaan als coach, maar beseft dat de ploeg versterking nodig heeft. 'We missen eigenlijk een of twee extra topscorers.' Na de play-offs greep hij meteen het scheerapparaat: 'Zo'n lange baard is niet echt mijn ding.' Hier lees je zijn analyse.