Scooterrijder raakt zwaargewond na botsing met auto

Vandaag om 19:12 • Aangepast vandaag om 19:54
Scooterrijder zwaargewond na botsing met auto (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Een bezorger op een scooter is zondagavond zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden door een automobilist in Breda. Een traumateam is ter plaatse. 

De automobilist kwam vanuit de stad en reed over de Fellenoordbaan waar hij op de scooterrijder botste. De wagen staat na het ongeval achterstevoren op de weg. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. 

Het mobiel medisch traumateam kwam met een ambulance snel ter plaatse. Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts in een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. 

De weg vanuit centrum Breda naar de Fellenoordstraat is afgezet voor verkeer. Voor het verkeer richting het centrum is een rijbaan open.

De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren en zal onder meer sporenonderzoek doen. 

