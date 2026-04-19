Scooterrijder raakt zwaargewond na botsing met auto in Breda

Een bezorger op een scooter is zondagavond zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden door een automobilist in Breda. Een traumateam is ter plaatse.

De automobilist kwam vanuit de stad en reed over de Fellenoordstraat waar hij op de scooterrijder botste. De bezorger kwam door de botsing klem te zitten tussen de auto en een muur met poort.

Op de weg werd een lang spoor aangetroffen dat liep vanaf de Markendaalseweg over de Fellenoordbaan tot aan de plaats van het ongeval. De wagen stond na het ongeval achterstevoren op de weg. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.