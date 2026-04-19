Scooterrijder raakt zwaargewond na botsing met auto in Breda
Een bezorger op een scooter is zondagavond zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden door een automobilist in Breda. Een traumateam is ter plaatse.
De automobilist kwam vanuit de stad en reed over de Fellenoordstraat waar hij op de scooterrijder botste. De bezorger kwam door de botsing klem te zitten tussen de auto en een muur met poort.
Op de weg werd een lang spoor aangetroffen dat liep vanaf de Markendaalseweg over de Fellenoordbaan tot aan de plaats van het ongeval. De wagen stond na het ongeval achterstevoren op de weg. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.
De automobilist raakte niet gewond. De auto en de scooter raakten zwaar beschadigd.
Politie doet sporenonderzoek bij ongeval
Het mobiel medisch traumateam kwam met een ambulance snel ter plaatse. Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts in een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.
De weg vanuit centrum Breda naar de Fellenoordstraat werd afgezet voor verkeer. Voor het verkeer richting het centrum bleef een rijbaan open.
De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren en zal onder meer sporenonderzoek doen.