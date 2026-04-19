Politie zoekt met helikopter naar vermiste vrouw (70)

De politie is op zoek naar een 70-jarige vrouw in de omgeving van Boxtel. Ze is rond half zes zondagmiddag op de fiets vertrokken en voor het laatst gezien aan de Deken Broekmanlaan.

Een politiehelikopter werd ingezet om de vrouw te vinden. "Ze is bekend met dementie en kan niet communiceren", meldt de politie in een opsporingsbericht op Burgernet .

Een woordvoerder van de politie laat rond half tien weten dat de vrouw nog altijd niet gevonden is. De politiehelikopter is op dit tijdstip ook niet meer in de lucht. "Er wordt nu bekeken wat de volgende stappen zijn om de vrouw te vinden", aldus de politie.

De vrouw heeft een normaal postuur, draagt een grijze pet, een felgekleurde bloemenjurk en een blauwe jas met witte bollen. Mensen die de vrouw hebben gezien, kunnen bellen met 112.