Vermiste vrouw (70) met dementie in goede gezondheid gevonden

Gisteren om 20:10 • Aangepast vandaag om 09:05
Politiehelikopter ingezet bij zoektocht naar vermiste vrouw in Boxtel (archieffoto).

De vermiste Boxtelse vrouw met dementie, naar wie de politie zondagavond met man en macht zocht, is rond elf uur in goede gezondheid gevonden. Dat laat de politie weten.  

De 70-jarige vrouw was rond halfzes zondagmiddag op de fiets vertrokken en was het laatst gezien in de Deken Broekmanlaan in het dorp. De vrouw werd uiteindelijk op grote afstand van die plek gevonden. 

Bij de zoektocht naar de vrouw werd onder meer een politieheli en het Veteranen Search Team ingezet.

