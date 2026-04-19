Traumaheli opgeroepen voor ernstig gewonde fietser in Wijk en Aalburg
Vandaag om 21:20
Een fietser is zondagavond ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Wijk en Aalburg. Het ongeluk gebeurde op de Maasdijk. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.
Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts met spoed naar het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg gebracht.
De voorruit van de auto was flink beschadigd door de klap. De bestuurder van de auto is erg geschrokken en opgevangen door de hulpverleners.
De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
