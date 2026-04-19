Gewonden bij vechtpartij bij asielzoekerscentrum Budel

Zo'n twintig mensen zijn zondagavond met elkaar op de vuist gegaan bij het asielzoekerscentrum in Budel. Daarbij is gestoken met een mes. Enkele betrokkenen zijn gewond geraakt. Een persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Rond kwart over negen kwam een melding van een steekpartij binnen bij de hulpdiensten. Acht politiewagens en twee ambulance kwamen naar het asielzoekerscentrum om hulp te bieden.

De gewonden zijn ter plekke behandeld door een arts, een van hen moest mee naar het ziekenhuis. De politie stelt een onderzoek in naar wat er is gebeurd maar geeft aan dat er door verdachten en gewonden niet echt wordt meegewerkt.

Vechtpartij bij azc in Budel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

