Auto's botsen in Etten-Leur, inzittende naar het ziekenhuis

Twee auto’s zijn maandagochtend met elkaar in botsing gekomen aan de Oostpoort in Etten-Leur.

Twee betrokkenen zijn na het ongeluk nagekeken in de ambulance. Een van hen is naar een ziekenhuis gebracht voor verdere controle.

De politie zette tijdelijk een deel van de weg af voor de afhandeling van het ongeluk en om onderzoek te kunnen doen naar de toedracht ervan.