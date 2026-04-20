Brand crisisopvang GGZ: woningen onbewoonbaar, 90 cliënten geëvacueerd

Bij GGZ-instelling Landgoed Vrederust aan de Hoofdlaan in Halsteren is maandagochtend een grote brand uitgebroken. Die ontstond in gebouw De Schelde, waar onder meer ouderen worden opgevangen en mensen in de psychiatrische crisisopvang. Negentig cliënten zijn vanwege de brand geëvacueerd. Zij werden ondergebracht op een andere plek op het terrein.

De brand brak rond kwart voor acht uit. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ontstond die in een kantoorgedeelte en was het vuur al snel uitslaand. Onder het kantoor wonen mensen die crisisopvang nodig hebben. Daarom is het hele pand meteen ontruimd. Een deel van de appartementen is beschadigd, het is onduidelijk om hoeveel woningen het gaat. Wel duidelijk is dat sommige cliënten hierdoor langere tijd elders moeten worden ondergebracht. "Daar zijn we andere alternatieven voor aan het zoeken", zei Vincent Baartmans, woordvoerder van de veiligheidsregio in de loop van deochtend.

Twee van de drie vleugels in het pand werden rond het middaguur veilig verklaard. Die cliënten konden op dat moment terug naar hun afdeling. Rond datzelfde tijdstip werd het sein brandmeester gegeven. Ramen en deuren sluiten

Er zijn geen mensen gewond geraakt, wel is er flinke schade aan het complex ontstaan. Het dak werd opengebroken om te kijken of er nog vuur was. Met een warmtecamera werden vervolgens mogelijke brandhaarden opgespoord.

De schade aan de buitenkant van het pand is flink (foto: Christian Traets).











De brandweer rukte met meerdere wagens uit. Omdat het gaat om een complex voor zorgbehoevenden werd meteen opgeschaald. Onder andere de brandweer uit Bergen op Zoom werd om bijstand gevraagd. Ook waren de politie en een ambulance aanwezig. Wat precies de oorzaak van de brand is, is nog onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, die was tot in de verre omtrek te zien was. De veiligheidsregio adviseerde om ramen en deuren te sluiten en de automatische ventilatie uit te zetten.

Zorgdorp Landgoed Vrederust is een soort ‘zorgdorp’, waar verschillende vormen van zorg samenkomen. Het terrein is de hoofdlocatie van GGZ Westelijk Noord-Brabant en richt zich vooral op psychiatrische zorg. Dat varieert van klinische opnames tot langdurige en ambulante begeleiding. De instelling biedt daarnaast verschillende woonvormen voor mensen die blijvend ondersteuning nodig hebben, zoals beschermd wonen en forensische zorg. Ook ouderenzorg binnen de psychiatrie en verpleeghuiszorg maken deel uit van het aanbod. Die worden deels verzorgd door andere zorgorganisaties op het terrein. Verder zijn er voorzieningen voor gehandicaptenzorg, dagbesteding en activiteiten gericht op werk en herstel.