Uitslaande brand bij crisisopvang GGZ Halsteren, 90 cliënten geëvacueerd

Bij GGZ-instelling Landgoed Vrederust aan de Hoofdlaan in Halsteren heeft maandagochtend een grote brand gewoed. Die brak uit bij gebouw De Schelde, waar onder meer ouderen worden opgevangen en mensen in de psychiatrische crisisopvang. 90 cliënten zijn ondergebracht op een andere plek op het terrein.

De brand brak rond kwart voor acht uit. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ontstond die in een kantoorgedeelte en was het vuur al snel uitslaand. Onder het kantoor wonen mensen die crisisopvang nodig hebben. Daarom is het hele gedeelte meteen ontruimd.

Er zijn geen mensen gewond geraakt, maar er is flinke schade aan het complex. De brandweer heeft het dak opengemaakt om te controleren of de brand zich daar niet verder verspreid. Met behulp van een warmtecamera wordt gekeken waar nog brandhaarden zitten. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

De schade aan de buitenkant van het pand is flink (foto: Christian Traets).











Ramen en deuren sluiten

De brandweer rukte met meerdere wagens uit. Omdat het gaat om zorgbehoevenden mensen werd er meteen opgeschaald. Uit onder andere Bergen op Zoom is de brandweer om bijstand gevraagd. Ook waren de politie en een ambulance aanwezig. Bij de brand kwam veel rook vrij, die is tot in de verre omtrek te was. De veiligheidsregio adviseerde om ramen en deuren te sluiten en de automatische ventilatie uit te zetten.

Zorgdorp Landgoed Vrederust is een soort ‘zorgdorp’, waar verschillende vormen van zorg samenkomen. Het terrein is de hoofdlocatie van GGZ Westelijk Noord-Brabant en richt zich vooral op psychiatrische zorg. Dat varieert van klinische opnames tot langdurige en ambulante begeleiding. De instelling biedt daarnaast verschillende woonvormen voor mensen die blijvend ondersteuning nodig hebben, zoals beschermd wonen en forensische zorg. Ook ouderenzorg binnen de psychiatrie en verpleeghuiszorg maken deel uit van het aanbod. Die worden deels verzorgd door andere zorgorganisaties op het terrein. Verder zijn er voorzieningen voor gehandicaptenzorg, dagbesteding en activiteiten gericht op werk en herstel.