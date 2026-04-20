Gezin van achteren geramd bij inhaalactie: vader in coma, zoon zwaargewond

Even een auto inhalen bij het stoplicht ging anderhalf jaar geleden gruwelijk mis bij Sint Anthonis. Een auto van een gezin met een jongetje van twee werd van achteren geramd en twee gezinsleden raakten zwaargewond: de vader lag weken in coma en het jongetje liep een gecompliceerde beenbreuk op.

De toen 21-jarige automobilist uit Sint Anthonis dacht op de N272 vanuit Boxmeer even snel bij het stoplicht, na het viaduct in de snelweg A73, een auto voorbij te rijden. Maar dat liep helemaal verkeerd af. Hij reed tot boven de 130 kilometer per uur, kon er amper langs en reed met twee wielen over het verdrijvingsvlak op het punt waar de weg van twee rijbanen naar één overgaat.

Hij was waarschijnlijk zo bezig met inhalen van de auto voor hem dat hij de auto die daar weer voor reed niet had gezien en die van achteren ramde. Volgens de automobilist die ingehaald werd, leek het of die auto ‘voorbij vloog’. En een andere getuige had het over ‘onbeschoft hard’.

Gevolgen op een rij gezet

In de rechtbank in Den Bosch werden maandag alle gevolgen nog eens op een rijtje gezet. De vader van het gezin was er het slechtst aan toe. Hij raakte in coma en moest maanden herstellen. Nog steeds is zijn zicht slecht, spreekt hij niet goed en heeft hij last van zijn geheugen. De jongen van twee moest meerdere keren aan een beenbreuk worden geopereerd.

De man uit Sint Anthonis heeft gruwelijke spijt van zijn inhaalactie op de avond van 18 september 2024. Hij had helemaal niet in de gaten dat hij zo hard reed in zijn snelle GTI, vertelde hij. Hij dacht eerder aan maximaal 100 in plaats van ruim 130 kilometer per uur op die 80 kilometerweg.