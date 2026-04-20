Gezin van achteren geramd bij inhaalactie: vader in coma, zoon zwaargewond
Even een auto inhalen bij het stoplicht ging anderhalf jaar geleden gruwelijk mis bij Sint Anthonis. Een auto van een gezin met een jongetje van twee werd van achteren geramd en twee gezinsleden raakten zwaargewond: de vader lag weken in coma en het jongetje liep een gecompliceerde beenbreuk op.
De toen 21-jarige automobilist uit Sint Anthonis dacht op de N272 vanuit Boxmeer even snel bij het stoplicht, na het viaduct in de snelweg A73, een auto voorbij te rijden. Maar dat liep helemaal verkeerd af. Hij reed tot boven de 130 kilometer per uur, kon er amper langs en reed met twee wielen over het verdrijvingsvlak op het punt waar de weg van twee rijbanen naar één overgaat.
Hij was waarschijnlijk zo bezig met inhalen van de auto voor hem dat hij de auto die daar weer voor reed niet had gezien en die van achteren ramde. Volgens de automobilist die ingehaald werd, leek het of die auto ‘voorbij vloog’. En een andere getuige had het over ‘onbeschoft hard’.
Gevolgen op een rij gezet
In de rechtbank in Den Bosch werden maandag alle gevolgen nog eens op een rijtje gezet. De vader van het gezin was er het slechtst aan toe. Hij raakte in coma en moest maanden herstellen. Nog steeds is zijn zicht slecht, spreekt hij niet goed en heeft hij last van zijn geheugen. De jongen van twee moest meerdere keren aan een beenbreuk worden geopereerd.
De man uit Sint Anthonis heeft gruwelijke spijt van zijn inhaalactie op de avond van 18 september 2024. Hij had helemaal niet in de gaten dat hij zo hard reed in zijn snelle GTI, vertelde hij. Hij dacht eerder aan maximaal 100 in plaats van ruim 130 kilometer per uur op die 80 kilometerweg.
Zijn advocaat had nog wel wat kanttekeningen over de schade en ook een van de rechters had daar vragen over. Want hoe kan de schade aan de auto’s en de personen zo enorm zijn bij een snelheidsverschil van zo’n 50 kilometer per uur, vroegen zij zich af. Volgens de advocaat kan het best eens zo zijn geweest dat de familie net de provinciale weg was opgedraaid vanaf een oprit en dat ze ook geen verlichting aanhadden.
Uit het verweer van de officier van justitie bleek niet dat dit goed was onderzocht. Volgens hem stond de lichtschakelaar weliswaar op nul, maar kon dat misschien ook door de klap zijn gebeurd. En de weg oprijden leek hem onwaarschijnlijk, maar dat kon hij niet onderbouwen.
'Gigantisch te hard'
De officier en de advocaat waren het er wel over eens dat de man uit Sint Anthonis veel te hard had gereden. “Gigantisch te hard”, oordeelde zijn eigen advocaat zelfs. De officier vond een celstraf voor ‘aanmerkelijk onvoorzichtig rijden’ wat ver gaan, maar eiste wel het intrekken van het rijbewijs voor twee jaar, ondanks dat de man dat nodig heeft als vrachtwagenchauffeur. Ook eiste de officier een taakstraf van 240 uur.
De man toonde zich heel schuldbewust. Hij had een brok in zijn keel en tranen in zijn ogen toen de gevolgen voor met name de vader en het zoontje duidelijk werden. Hij heeft zijn rijgedrag meteen na het ongeluk aangepast vertelde hij. In plaats van in een snelle GTI rijdt hij tegenwoordig in een Renault Scenic.
