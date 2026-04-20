Twee gokkasten gestolen bij inbraak, buit gedumpt in park

Bij een eethuis aan het Heikantsepad in Volkel is zondagavond een inbraak gepleegd. Daarbij werden twee gokkasten meegenomen. Die vond de politie in een park terug. In de buurt werd een verdachte aangehouden.

De politie kreeg zondagavond een melding over de inbraak van een buurtbewoner. De dief bleek twee gokkasten te hebben gestolen, waar geld in zat. Een van de gokkasten was opengebroken. Het is onduidelijk hoeveel geld erin zat.

De verdachte werd aangehouden in de buurt van de plek waar de gokkasten werden gevonden. De politie is nog bezig met het onderzoek.