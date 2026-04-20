Navigatie overslaan

Twee gokkasten gestolen bij inbraak, buit gedumpt in park

Vandaag om 11:41 • Aangepast vandaag om 13:06
foto's: Politie Meierijstad.
Bij een eethuis aan het Heikantsepad in Volkel is zondagavond een inbraak gepleegd. Daarbij werden twee gokkasten meegenomen. Die vond de politie in een park terug. In de buurt werd een verdachte aangehouden. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kreeg zondagavond een melding over de inbraak van een buurtbewoner. De dief bleek twee gokkasten te hebben gestolen, waar geld in zat. Een van de gokkasten was opengebroken. Het is onduidelijk hoeveel geld erin zat. 

De verdachte werd aangehouden in de buurt van de plek waar de gokkasten werden gevonden. De politie is nog bezig met het onderzoek. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
