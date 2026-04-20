Jonge zwartrijder (16) blijkt nog 8 jaar te moeten zitten in Italië

Vandaag om 12:19 • Aangepast vandaag om 14:04
Archieffoto: De Vries Media/ANP Foto.
Een jongen die zondag door de politie Den Bosch werd aangehouden omdat hij met de trein reisde zonder treinkaartje en zonder legitimatiebewijs, blijkt nog jaren vast te moeten zitten. Het gaat om een jongen van 16 die flink wat op z'n kerfstok heeft, zo laat de politie desgevraagd weten. 

De jongen blijkt een Italiaan die door de Italiaanse autoriteiten werd gezocht. Hij was na tachtig dagen uit een gevangenis in Turijn ontsnapt. Daar zat hij een celstraf van acht jaar uit, voor poging tot moord, mishandeling en vier auto-inbraken. 

Omdat er een Europees arrestatiebevel is afgegeven, wordt de minderjarige jongen na afronding van het onderzoek zo snel mogelijk overgedragen aan de Italiaanse autoriteiten. 

Lees ook

