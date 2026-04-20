Met lachgasballon als een dolle over de weg: 6 maanden cel voor man (25)
Sakir Y. (25) uit Veghel heeft ‘maar’ zes maanden cel gekregen na een waanzinnige dollemansrit van Veghel naar Gemert op 5 april vorig jaar. De rechtbank in Den Bosch oordeelde maandag dat er tijdens de rit geen sprake was van een poging tot doodslag op een agent en sprak hem daarvan vrij. Justitie eiste twee weken geleden nog 4,5 jaar cel tegen hem.
Sakir Y. (25) reed op zaterdag 5 april 2025 als een dolle door het verkeer, met een lachgasballon aan zijn mond en schietbewegingen makend. Agenten losten meer dan tien schoten en Y. werd twee keer geraakt. Pas toen hij op een betonblok botste in Gemert gaf hij zich over.
Volgens Y. was hij net weer twee maanden uit de cel en was hij bang dat hij weer terug moest als agenten hem te pakken kregen. Die keuze leverde hem aanklachten van bedreiging, poging tot doodslag en levensgevaarlijk rijden op. En het was zinloos, want volgens de officier van justitie was Y. nooit weggekomen met vier politieauto’s, -motoren en een helikopter achter hem aan. "Het was het proberen waard", vond Sakir echter.
Bij de afslag van de A50 en de N279 bij Veghel begon de ellende die zaterdagavond. Een echtpaar moest flink remmen omdat Y. heel vroeg stilstond. Toen ze op hem reageerden, stapte Y. uit. Hij stak hij zijn handen als een pistool de auto in en richtte op de hoofden van het echtpaar en riep ‘baf’.
Daarna ging hij ervandoor, maar de politie was al gebeld. Toen die voor hem gingen rijden op de N279 richting Keldonk zagen ze Y. steeds hard op hen inrijden en dan weer remmen. Ondertussen had hij een zwarte lachgasballon aan zijn mond en maakte hij steeds schietbewegingen.
Tractor met giertank
Richting Gemert dacht de politie Y. klem te zetten toen een tractor met giertank bijna de hele smalle Kempkensweg in Erp blokkeerde. Een politieauto stopte schuin voor die tractor maar Y. wist zich er met zijn kleine auto met flink wat geweld toch doorheen te wurmen. Hij raakte de tractor én de politieauto en werd zeker tien keer beschoten omdat zijn actie heel bedreigend was voor de agent die in het geopende portier van de politieauto stond.
Een kogel ging dwars door de rechterhand van Y., eentje bleef steken in zijn rechterschouder en eentje zat in zijn hoofdsteun. Maar toch reed Sakir Y. door, met een vriend op de bijrijdersstoel. Op de Pandelaar in Gemert zag Y. wegwerkzaamheden over het hoofd en knalde hij op een betonblok. Maar ook toen gaf Y. zich nog niet over, hij rende weg. Pas toen een agent een waarschuwingsschot loste, ging Sakir op de grond liggen.
Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.
De rechtbank kon zich helemaal vinden in de aanklachten gevaarlijk rijgedrag en bedreiging. Maar de poging doodslag op de agent die de Kempkensweg blokkeerde, ziet de rechtbank niet. Sakir reed met zo’n 22 kilometer per uur tussen de tractor en de politieauto door en raakte nooit het portier waar een agent achter stond. Daarom achtte de rechtbank poging tot doodslag niet bewezen en kreeg de advocaat van Y. gelijk met haar uitleg dat Y. de agent met die manoeuvre nooit had kunnen raken.
Wel vindt de rechtbank dat Sakir ‘extreem gevaarlijk’ reed, ondertussen lachgas gebruikte en mensen bedreigde. Daarvoor krijgt hij de zes maanden cel. Hij bracht veel weggebruikers, agenten en zijn medepassagier in gevaar. Volgens de rechtbank ziet hij de ernst daarvan niet in en was hij daar ook erg laconiek over tijdens de zitting.
Jaar rijbewijs kwijt
Sakir Y. zat al een jaar in voorarrest en dat is langer dan de straf van zes maanden die de rechtbank oplegde. Hij is kort na de zitting al vrijgelaten, toen de rechtbank al had geoordeeld dat er geen sprake was geweest van poging tot doodslag. Sakir is wel een jaar zijn rijbewijs kwijt.
Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.