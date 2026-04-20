Met lachgasballon als een dolle over de weg: 6 maanden cel voor man (25)

Sakir Y. (25) uit Veghel heeft ‘maar’ zes maanden cel gekregen na een waanzinnige dollemansrit van Veghel naar Gemert op 5 april vorig jaar. De rechtbank in Den Bosch oordeelde maandag dat er tijdens de rit geen sprake was van een poging tot doodslag op een agent en sprak hem daarvan vrij. Justitie eiste twee weken geleden nog 4,5 jaar cel tegen hem.

Sakir Y. (25) reed op zaterdag 5 april 2025 als een dolle door het verkeer, met een lachgasballon aan zijn mond en schietbewegingen makend. Agenten losten meer dan tien schoten en Y. werd twee keer geraakt. Pas toen hij op een betonblok botste in Gemert gaf hij zich over.

Volgens Y. was hij net weer twee maanden uit de cel en was hij bang dat hij weer terug moest als agenten hem te pakken kregen. Die keuze leverde hem aanklachten van bedreiging, poging tot doodslag en levensgevaarlijk rijden op. En het was zinloos, want volgens de officier van justitie was Y. nooit weggekomen met vier politieauto’s, -motoren en een helikopter achter hem aan. "Het was het proberen waard", vond Sakir echter.

Bij de afslag van de A50 en de N279 bij Veghel begon de ellende die zaterdagavond. Een echtpaar moest flink remmen omdat Y. heel vroeg stilstond. Toen ze op hem reageerden, stapte Y. uit. Hij stak hij zijn handen als een pistool de auto in en richtte op de hoofden van het echtpaar en riep ‘baf’.

Daarna ging hij ervandoor, maar de politie was al gebeld. Toen die voor hem gingen rijden op de N279 richting Keldonk zagen ze Y. steeds hard op hen inrijden en dan weer remmen. Ondertussen had hij een zwarte lachgasballon aan zijn mond en maakte hij steeds schietbewegingen.