Na excuus van gemeente Den Bosch krijgt Beppie wéér onterechte parkeerboete

Een bos bloemen en een briefje met 'zeven maal sorry' erop: dat kreeg Beppie uit Den Bosch van de gemeente toen ze in 2022 en 2023 zeven keer een onterechte parkeerboete kreeg. Erg netjes vond ze destijds, maar tot haar verbazing viel er vorige week wéér een onterechte parkeerboete op de mat. "Ik kan er net zo goed zelf gaan werken", zegt ze na het invullen van alle bezwaarschriften.

"Daar gaan we weer", dacht Beppie toen er vorige week een parkeerboete op de mat lag. Het was een bekende brief voor haar. "In 2022 en 2023 heb ik zeven keer een onterechte boete gehad", vertelt ze. Door haar lichamelijke toestand mag Beppie met haar gehandicaptenkaart op een invalidenparkeerplaats of een betaalde parkeerplaats gratis parkeren. "De scanauto had destijds foto's gemaakt dat ik in deze vakken stond. Normaal moet een medewerker van de gemeente dan kijken of er een gehandicaptenkaart in de auto ligt, maar dat is niet gebeurd." Ze zocht contact met de gemeente, maar moest iedere keer bezwaar indienen. "Ik kan net zo goed bij jullie komen werken met al die bezwaarschriften", zei ze tegen de gemeente.

Uit gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bleek vorige week dat zo'n 10 procent van de parkeerboetes die landelijk door scanauto's worden geconstateerd, onterecht zijn opgelegd. Dat komt neer op zo'n 500.000 onterechte boetes per jaar. De scanauto's bekijken met camera's de kentekens van geparkeerde auto's en controleren met AI en algoritmes of voor de parkeerplaats is betaald. De beelden komen binnen bij handhavers die ze beoordelen. Volgens de AP gaat het ondanks de inzet van de technologie en het menselijke oordeel niet altijd goed. Zo kan de scanauto niet zien of iemand aan het laden en lossen is of dat er een gehandicaptenkaart ligt. Is er niet betaald, dan zijn de systemen onverbiddelijk en volgt automatisch een boete.

Alle zeven boetes betalen, weigerde Beppie. "Eigenlijk moet je betalen als je bezwaar indient, maar dat heb ik niet gedaan. Ze moeten het maar binnen zes weken afhandelen." Bij de zevende boete maakte de ambtenaar een uitzondering. "Toen heeft ze de boete direct uit het systeem gehaald." Na de boetestorm in haar brievenbus kreeg Beppie na een tijdje geen brieven meer op de mat, maar wel iets anders van de gemeente. "Een mooie grote bos bloemen met een briefje 'zeven maal sorry'. Dat vond ik heel netjes. Ik heb ze nog gebeld om ze te bedanken", vertelt ze. Weer een boete

Het bleef een aantal jaar stil en in de tussentijd kreeg ze haar eigen invalidenparkeerplaats voor de deur, zodat ze niet ver hoeft te lopen voor een plek. "Maar toen viel er vorige week weer een parkeerboete op de mat. Dat schoot meteen verkeerd", vertelt ze. De parkeerplaats staat op haar naam met haar kenteken erbij. "Ik heb meteen gebeld naar het gemeentehuis. Ik moet nu wéér bezwaar indienen. Ik ben niet fout en nu moet ik weer een hoop moeite doen voor de gemeente", baalt ze. Beppie hoopt dat de gemeente iets aan de problemen met de scanauto's gaat doen. "Ik heb met mezelf afgesproken dat ik nog één keer bezwaar ga maken. Een fout kan natuurlijk gemaakt worden dus ik wil ze deze keer nog de kans geven om het op te lossen."