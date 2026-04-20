Man (41) zit te masturberen op bankje in park, 3 meisjes zien het gebeuren

De politie heeft zondag een 41-jarige man die op een bankje in Zevenbergen zat te masturberen opgepakt. Drie minderjarige meisjes zagen het gebeuren en waarschuwden hun ouders. De aangehouden man komt uit Zevenbergschen Hoek.

Een en ander gebeurde zondagmiddag rond vier uur in een parkje aan de Kristallaan, zo meldt de politie maandag. De meisjes die ook in het park waren, gingen meteen naar hun ouders en die schakelden de politie in.



De meisjes konden een goed signalement van de man geven. Hij was inmiddels vertrokken uit het park, maar kon aan de Keizersweerd in Zevenbergen worden aangehouden.