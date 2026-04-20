Twee ongelukken veroorzaken chaos rond Breda, A16 weer open

Twee ongelukken rond Breda zorgen maandagmiddag voor flinke verkeersproblemen, de A16 was vanaf knooppunt Princeville in de richting Rotterdam dicht. De vertraging is rond kwart voor drie opgelopen tot een uur. Eerst gebeurde op de Backer en Ruebweg een ongeluk, waardoor een file ontstond. En in de staart van die file ging het vervolgens mis op de A16. Vier auto's en een vrachtwagen botsten op elkaar.

Door die tweede aanrijding werd de A16 afgesloten tussen knooppunt Princeville en de afritten Prinsenbeek en Breda-Noord. De snelweg is volgens de politie afgesloten geweest zodat een traumahelikopter kan landen. Vanwege de opruimwerkzaamheden zijn nu alleen nog enkele rijbanen afgesloten.

Bij het ongeluk raakten drie mensen ernstig gewond. Twee personen raakten lichtgewond. De brandweer heeft één van de slachtoffers uit de auto gehaald en het ambulancepersoneel ondersteund bij het verzorgen van de gewonden.