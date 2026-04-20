Imker René bestrijdt hoornaar met vallen en dat is een succes

In Empel is geen Aziatische hoornaar meer veilig voor imker René Witlox. Hij heeft een paar weken geleden zelf tientallen vallen gezet om de hoornaar te verdrijven en dat blijkt een groot succes: tot nu toe blijken de vallen vol te zitten met hoornaarkoninginnen.

René heeft in de wijk Maaspoort ongeveer 50 vallen zelf opgehangen en de vangst is goed gelukt. Ook vraagt hij mensen om zelf primaire nestjes op te sporen; ‘Ik heb al tientallen meldingen van mensen die een bolletje hebben gevonden.’

Hij ging met de gemeente in gesprek, om te bekijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat er volgend jaar minder hoornaars zijn. Het is voor de gemeente een makkelijke manier om de hoornaars te laten vangen door een imker. Toch blijft René liever bezig met zijn bijenteelt: ‘ik heb het liefste dat iemand anders het doet, of de gemeente. Maar als ik het niet doe, doet niemand het. René vindt het geen straf: ‘ik vind het prima om rond te fietsen en vallen te zetten.

In de val

De vallen koopt hij bij Good for bees, het zijn selectieve vallen, andere insecten vliegen er niet in. Alleen wespen en hoornaars komen erop af, maar wespen kunnen eruit vliegen. Als de hoornaars erin zijn gevlogen zet je de val in de diepvries en dan gaat de hoornaar in winterslaap, dan zijn ze even helemaal versuft en dan kun je ze eruit halen en doodmaken.