Imker René bestrijdt hoornaar met vallen en dat is een succes
In Empel is geen Aziatische hoornaar meer veilig voor imker René Witlox. Hij heeft een paar weken geleden zelf tientallen vallen gezet om de hoornaar te verdrijven en dat blijkt een groot succes: tot nu toe blijken de vallen vol te zitten met hoornaarkoninginnen.
René heeft in de wijk Maaspoort ongeveer 50 vallen zelf opgehangen en de vangst is goed gelukt. Ook vraagt hij mensen om zelf primaire nestjes op te sporen; ‘Ik heb al tientallen meldingen van mensen die een bolletje hebben gevonden.’
Hij ging met de gemeente in gesprek, om te bekijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat er volgend jaar minder hoornaars zijn. Het is voor de gemeente een makkelijke manier om de hoornaars te laten vangen door een imker. Toch blijft René liever bezig met zijn bijenteelt: ‘ik heb het liefste dat iemand anders het doet, of de gemeente. Maar als ik het niet doe, doet niemand het. René vindt het geen straf: ‘ik vind het prima om rond te fietsen en vallen te zetten.
In de val
De vallen koopt hij bij Good for bees, het zijn selectieve vallen, andere insecten vliegen er niet in. Alleen wespen en hoornaars komen erop af, maar wespen kunnen eruit vliegen. Als de hoornaars erin zijn gevlogen zet je de val in de diepvries en dan gaat de hoornaar in winterslaap, dan zijn ze even helemaal versuft en dan kun je ze eruit halen en doodmaken.
Gevaar
René heeft met zijn imkerij met 750.000 bijen veel last van de Aziatische hoornaar, vooral aan het einde van de zomer. Het exotische beestje is een gevaar voor zijn honingbijen, de Aziatische hoornaar eet ze namelijk op. Zo kunnen grote groepen bijen snel veel kleiner worden. En ze zijn ook niet vriendelijk voor mensen: als hun nest verstoord wordt, kunnen ze vervelend steken.
Koninginnen
De imker raadt het mensen af om de nestjes zelf te vangen, want het is belangrijk om een nest mét een koningin erin te vangen, anders bouwt zij ergens anders een nieuw nest. Koninginnen maken in het voorjaar een ‘bolletje’ waarin ze hun larven krijgen. Dat embryonest kan uitgroeien tot een nest met 3000 hoornaars. ‘Dat kun je voorkomen door de Aziatische hoornaar koninginnen in het voorjaar te vangen.’
René is niet van plan om op nog meer plekken vallen te gaan zetten, wel kan hij andere imkers aan vallen helpen, zodat zij hun bijen ook kunnen beschermen tegen de hoornaar.
Er wordt nu bekeken of de vallen goed werken. ‘Als het echt een succes is dan wil ik met de gemeente kijken of ze niet heel Den Bosch willen voorzien van vallen, want het is een goedkope en makkelijke manier om de Aziatische hoornaar te bestrijden.’ Een nest uit de boom laten halen door een bestrijdingsteam kost 700 euro.
