Zes minderjarige jongens aangehouden na plegen van geweld in De Kempen

De politie heeft maandagochtend zes minderjarige jongens uit de gemeente Bergeijk, Eersel en Veldhoven aangehouden. De jongeren van 14, 15, 16 en 17 jaar worden verdacht van geweldpleging, meldt de politie.

Het openlijke geweld heeft plaatsgevonden in onder andere Bladel en Eersel. De jongeren zorgden volgens de politie al langere tijd voor overlast en zijn mogelijk betrokken bij één of meerdere mishandelingen.

De namen van de jongeren komen vaak terug in meldingen van overlast in De Kempen. Het is nog niet bekend om wat voor overlast het gaat.

De jongens zitten vast en worden verhoord. Het onderzoek loopt en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.