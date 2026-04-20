Twee mannen steken auto in brand in Waalwijk, beelden in Bureau Brabant

De politie is op zoek naar twee mannen die in januari aan de Burgemeester Teijssenstraat in Waalwijk een auto in brand staken. In opsporingsprogramma Bureau Brabant is te zien dat de mannen doelgericht naar de auto lopen en die in brand steken.

Twee mannen Op camerabeelden is te zien dat er rond tien voor drie twee mannen aan komen lopen. Eén van hen kijkt al snel richting de camera. De politie vermoedt daarom dat hij de buurt kent of uit de omgeving komt. Deze man droeg die avond een blauwe jas met capuchon en een lichte broek.

De brand werd in de nacht van vrijdag 16 januari op zaterdag 17 januari tussen tien voor drie en drie uur aangestoken. De auto stond vlakbij het huis van de eigenaar en brandde volledig uit.

De andere man had een donkere jas aan en een pet op. Op de beelden zie je dat hij omlaag kijkt en iets in zijn handen lijkt te hebben. De twee lopen doelgericht naar de bewuste auto, waar ze wat rommelen tot één van de mannen bukt.

Kort daarna verschijnt er licht aan het einde van zijn hand. De mannen rennen weg, waarna de auto in brand vliegt.

Volledig verwoest

De brandweer wist de brand snel te blussen maar kon niet voorkomen dat het vuur de auto volledig verwoestte. Wel voorkwamen de brandweerlieden dat de brand oversloeg op andere auto's. Later bleek dat er ook een ruit van de auto kapot is gemaakt.

"Waarom moest deze auto in brand?", vraagt de politie zich af in Bureau Brabant. Ze roept getuigen en mensen uit de buurt met een camera op zich te melden.

