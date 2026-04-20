Twee mensen gewond na grote woningbrand in Roosendaal
Vandaag om 16:40 • Aangepast vandaag om 17:17
Twee mensen zijn maandagmiddag gewond geraakt bij een grote woningbrand aan de Gezellelaan in Roosendaal. De Veiligheidsregio meldt dat de brand onder controle is. De vlammen kunnen niet meer uitbreiden naar andere huizen.
De brand woedde in het dak van het huis. Hulpdiensten rukten iets voor half vijf 's middags massaal uit naar de brand. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Eén van de twee slachtoffers is zwaargewond geraakt.
De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
De omgeving is afgezet.
