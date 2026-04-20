Vlammen laaiden weer op na grote woningbrand Roosendaal, twee mensen gewond

Twee mensen zijn maandagmiddag gewond geraakt bij een grote woningbrand aan de Gezellelaan in Roosendaal. De brand was onder controle, maar aan het begin van de avond laaide het vuur weer op. De brandweer kwam terug met een aantal wagens.

Om zeker te zijn dat het vuur niet nog eens terugkomt, voert de brandweer nog extra nacontroles uit. De brand woedde in het dak van het huis. Dat dak is flink beschadigd door de brand.

De brandweer heeft in de avond naastgelegen huizen voor de zekerheid nog gecontroleerd op vuur, rook en koolmonoxide. Daar is vooralsnog niks naar voren gekomen. De Veiligheidsregio meldde maandagmiddag dat de vlammen niet meer konden uitbreiden naar andere huizen. De twee gewonden waren op dat moment in het huis aanwezig. Eén van de twee slachtoffers is zwaargewond geraakt. Hulpdiensten rukten iets voor half vijf 's middags massaal uit naar de brand. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De omgeving was afgezet.