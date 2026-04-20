Vrouwen uit Oss en Breda seksueel afgeperst: 2 jaar cel geëist

Vrouwen uit Oss en Breda zijn slachtoffer van seksuele afpersing. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag twee jaar cel geëist tegen een 23-jarige man uit Vlaardingen. Hij zou onder meer hebben gedreigd met het openbaar maken van naaktfoto's.

Volgens het OM heeft de verdachte minstens zeven vrouwen van begin 20 tot 25 jaar afgeperst. Naast Oss en Breda zijn er ook aangiftes uit Doetinchem, Nijmegen, Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden.

Slachtoffers betaalden 'vele honderden euro's'

De man uit Vlaardingen perste vrouwen af in een periode tussen november 2022 tot en met juli 2025. De slachtoffers betaalden de man 'vele honderden euro's, omdat zij bang waren dat hun familie, opleiding of werkgever de seksueel getinte foto's zouden zien.

Het ging om foto's die de verdachte op slinkse wijze kreeg. Volgens het OM wist de man bij enkele slachtoffers inloggegevens te krijgen, omdat hij in de fotogalerij op hun telefoon kon. Ook dreigde hij bij een ex-vriendin met het verspreiden van naaktfoto’s die tijdens de relatie waren gemaakt.