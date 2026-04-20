Vervallen graven en dollemansrit met lachgasballon: dit gebeurde vandaag

Eeuwenoude graven in verval en een dollemansrit met een lachgasballon. Dit zijn de vijf verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

Anderhalf jaar geleden ging een simpele inhaalactie op de N272 bij Sint Anthonis dramatisch mis. Een 21-jarige automobilist reed met ruim 130 kilometer per uur over een 80 kilometerweg en ramde een gezinsauto van achteren. De vader lag wekenlang in coma en kampt nog altijd met slecht zicht, geheugenproblemen en spraakmoeilijkheden. Het twee jaar oude zoontje liep een gecompliceerde beenbreuk op en moest meerdere keren geopereerd worden. De dader toonde zich maandag voor de rechtbank in Den Bosch zichtbaar schuldbewust met een brok in zijn keel. Hij rijdt nu in plaats van een snelle GTI in een Renault Scenic en paste zijn rijgedrag direct aan na het ongeval. De officier van justitie eiste een taakstraf van 240 uur en twee jaar intrekking van het rijbewijs. Lees hier het hele verhaal.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit voor strenger toezicht en handhaving in de jeugdzorg na de BOOS-uitzending over Yes We Can Clinic in Hilvarenbeek. Volgens de VNG zijn duidelijkere afspraken nodig over wat goede zorg is en moet er beter gecontroleerd worden of zorgaanbieders zich hieraan houden. In de BNNVARA-uitzending kwamen verhalen naar buiten van (oud-)cliënten en medewerkers over een 'one size fits all'-aanpak uit de verslavingszorg die wordt toegepast op jongeren met uiteenlopende problemen. De VNG noemt onder meer een vergunningsplicht als mogelijke optie, waarbij aanbieders eerst toestemming moeten krijgen voordat zij jeugdzorg mogen leveren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de uitzending gezien en neemt de informatie mee in hun risico-inschatting. Check het hier.

De politie in België onderzoekt een mogelijke bedreiging door een Eindhovense man die zou handelen in opdracht van Peter Gillis. Een Belg deed aangifte nadat hij op 1 april bezoek kreeg van iemand die geld kwam halen voor Wendy van Hout, de vriendin van Gillis. De man had eerder een optreden van haar geboekt en weer geannuleerd, maar Van Hout vindt dat hij toch moet betalen. Volgens de aangever ontstond er een dreigende situatie waarbij de bezoeker zei: "Uw leven zal nooit meer hetzelfde zijn", en hij uitgeprinte foto's van de 14-jarige dochter van de man zou hebben getoond. Wendy van Hout laat weten niets van de zaak te weten en moet erom lachen. De Eindhovenaar bevestigt dat hij langsging om geld op te halen, maar zegt zelf bedreigd te zijn door de Belg. Hier lees je het verhaal.

Sakir Y. (25) uit Veghel kreeg maandag zes maanden cel voor een dollemansrit van Veghel naar Gemert op 5 april vorig jaar. De rechtbank in Den Bosch sprak hem vrij van poging tot doodslag op een agent, waar justitie nog 4,5 jaar cel voor had geëist. Y. reed met een lachgasballon aan zijn mond en maakte schietbewegingen richting andere weggebruikers. Agenten losten meer dan tien schoten en raakten hem twee keer, maar hij reed door tot hij op een betonblok knalde in Gemert. De rechtbank achtte poging tot doodslag niet bewezen omdat Y. met ongeveer 22 kilometer per uur tussen een tractor en politieauto doorreed en de agent achter het portier nooit raakte. Sakir zat al een jaar in voorarrest en is kort na de zitting vrijgelaten. Lees zijn verhaal hier.