Auto belandt in water in Breda nadat bestuurder de bocht mist

Vandaag om 05:34
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Een auto is maandagavond in het water beland naast het Bijloopwegje in Breda. De bestuurder miste de bocht. De auto schoot over een zandhoop, over een hek en belandde in een opvang voor regenwater op het terrein van De Lindborg. 

Volgens een 112-correspondent vloog de auto zo'n tien meter door de lucht voordat deze in het water terechtkwam.

In de auto zaten naast de bestuurder twee kinderen. Zij konden via een raam zelf uit de auto komen en zich in veiligheid brengen.

De bestuurder en de twee kinderen zijn met onderkoelingsverschijnselen in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht voor verdere controle.

De auto kon niet direct worden geborgen en zal naar verwachting dinsdagochtend worden getakeld.

