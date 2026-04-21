Auto met daarin een man en twee kinderen belandt in water in Breda

Een auto is maandagavond in het water beland naast het Bijloopwegje in Breda. De bestuurder miste de bocht. Volgens de politie gebeurde dit op hoge snelheid. De auto schoot over een zandhoop, over een hek en belandde in een opvang voor regenwater.

Volgens een 112-correspondent vloog de auto zo'n tien meter door de lucht voordat deze in het water terechtkwam. In de auto zaten naast de bestuurder twee kinderen. Zij konden via een raam zelf uit de auto komen en zich in veiligheid brengen.

Omdat het gaat om minderjarigen, maakt de politie de leeftijd van de kinderen niet bekend. De bestuurder en de kinderen zijn met onderkoelingsverschijnselen in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht voor verdere controle.

De auto kon niet direct worden geborgen en zal naar verwachting dinsdagochtend worden getakeld.

Of de bestuurder onder invloed was, is nog niet bekend.