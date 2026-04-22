Bijzondere broederstrijd in bekerfinale, en mogelijk voor het laatst

Tijmen (26) en Pepijn Reyenga (24) uit Den Bosch kijken al lange tijd uit naar donderdagavond. Dan staat namelijk de bekerfinale op het programma tussen het Eindhovense Oranje-Rood van Tijmen en HC ’s‑Hertogenbosch van Pepijn. Het is mogelijk de laatste keer dat ze tegenover elkaar staan, want de jongste broer stopt met tophockey. "Voor wie onze familie is? We kunnen niet allebei winnen, ze hopen vooral op sensatie."

Oranje-Rood is bezig aan een uitstekend seizoen. De Eindhovenaren zijn koploper in de Hoofdklasse en gaan via de play-offs strijden om de landstitel. De Gold Cup (het bekertoernooi) won Oranje-Rood nog nooit en staat hoog op het verlanglijstje. Tijmen: "We hebben een mooie ploeg en een goede staf. De club heeft het bekertoernooi de laatste jaren niet altijd serieus genomen, daar was ik op tegen. Gelukkig dit seizoen wel en geweldig dat we dan HC ’s‑Hertogenbosch treffen."

De provinciale derby leeft enorm bij de broers. Ze speelden jarenlang samen in Den Bosch, maar vijf jaar geleden koos Tijmen voor Oranje-Rood. "We wisten elkaar blindelings te vinden", zegt Pepijn. "Irritant voor tegenstanders, maar ik denk soms ook voor teamgenoten. Ik kreeg als middenvelder heel veel ballen van hem."

Ze zullen elkaar na het eerste fluitsignaal van de scheidsrechter zeker niet sparen. Tijmen: "Het is altijd een mooie wedstrijd als we tegenover elkaar staan. Het gaat er harder aan toe dan tegen een ander team. Het is bovendien misschien wel onze laatste keer als tegenstanders, aangezien Pepijn na dit seizoen stopt. Al hoop ik dat ‘Pep’ met zijn team de play-offs haalt, dan wacht er mogelijk nog een ontmoeting." Dat Pepijn Reyenga op 24-jarige leeftijd stopt, komt voor velen als een verrassing. De middenvelder kiest voor een maatschappelijke carrière in de bouw. "De combinatie van tophockey en werken in de bouw is zwaar en lastig te combineren. Ik heb de keuze gemaakt om stappen te zetten in mijn persoonlijke ontwikkeling. In het hockey heb ik zoveel mooie dingen meegemaakt: van het Nederlands team tot internationale wedstrijden en toernooien met mijn club. Dat zijn herinneringen voor het leven."

Het stoppen met topsport komt voor een groot deel door zinloos geweld in oktober 2024. Toen hij een tasjesrover wilde stoppen, kreeg hij een harde klap tegen zijn hoofd. Zeker een jaar kon hij niet hockeyen en ook in het dagelijks leven was hij niet de oude Pepijn. "De week erop zou ik aansluiten bij het Nederlands team, maar dat liep in de soep. Stilzitten kan ik niet, maar dat moest ik noodgedwongen een jaar lang. Ik heb veel nagedacht, onder andere over een eigen bedrijf in de bouw." Donderdagavond wordt duidelijk wie van de twee broers feest kan vieren op het Eindhovense sportpark. Oranje-Rood is het beste in vorm, maar Pepijn geeft zijn ploeg, de nummer vijf van de competitie, een goede kans om te winnen. "Gezien de stand zijn we niet de favoriet, maar wij hebben al twee keer eerder de beker gewonnen. Ik verwacht een wedstrijd met veel strijd en mooie duels met mijn broer. En dat voor een paar duizend supporters, hopelijk ook veel uit Den Bosch."