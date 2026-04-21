Arrestant (38) uit Oss overleden op politiebureau: agenten niet vervolgd

Meerdere agenten worden niet vervolgd voor de dood van een 38-jarige man uit Oss vorig jaar op het politiebureau in zijn woonplaats. De man werd onwel en overleed op de binnenplaats van het politiebureau nadat hij was aangehouden. “Uit onderzoek blijkt dat de dood van de arrestant samenhing met het gebruik van de designerdrug MDPiHP", zo meldt justitie dinsdagochtend.

De man werd vorig jaar in maart betrapt bij het inbreken in een garage, waar hij ook spullen had vernield. Na zijn arrestatie werd de man overgebracht naar het politiebureau aan de Raadhuislaan in Oss.

Toen hij daar aankwam, werd hij onwel. Agenten hebben de man nog gereanimeerd, tevergeefs. Ook de inzet van een traumahelikopter en een ambulance haalde niets meer uit.

De betrokken agenten en de nabestaanden van de overleden man zijn op de hoogte gebracht van de beslissing, meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.