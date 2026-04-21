Arrestatieteam bevrijdt vrouw uit haar huis waar ze werd vastgehouden

Vandaag om 09:34 • Aangepast vandaag om 10:38

Een vrouw is maandagnacht door de politie uit haar huis in Baarle-Nassau bevrijd. Ze werd daar tegen haar wil vastgehouden, zo geeft de politie aan. Een arrestatieteam van de politie viel het huis aan het Voske binnen en bevrijdde haar. Een man werd opgepakt.

In de woning vindt dinsdagochtend nog onderzoek plaats. Tijdens de inval hing er lange tijd een politiehelikopter boven het huis.

Buurtbewoners vertellen aan Omroep Brabant dat de man ook in het huis zou wonen. De man is volgens hen autohandelaar en is gescheiden. Hij zou sinds september in het huis wonen.

  De vrouw werd tegen haar wil in vastgehouden (foto: Persbureau Heitink).
    De vrouw werd tegen haar wil in vastgehouden (foto: Persbureau Heitink).
  • De vrouw werd tegen haar wil in vastgehouden (foto: Persbureau Heitink).

