Van pannenkoekenmix tot Pringles: deze geschenken kregen bestuurders

Van een kaasschaaf, pannenkoekenmix en een doosje scharreleieren tot kaartjes voor voetbalwedstrijden en festivals en natuurlijk de talloze flessen wijn en bosjes bloemen. Burgemeesters en wethouders krijgen handenvol cadeaus van bedrijven en burgers. Omroep Brabant dook in de geschenken die Brabantse burgemeesters en wethouders de afgelopen vier jaar ontvingen. "Exclusieve diners of voetbal kijken vanuit een Skybox, daar kunnen grijze gebieden ontstaan."

Goed om te weten: lang niet alle gemeenten zijn transparant over de geschenken die burgemeesters en wethouders krijgen en dat is ook niet verplicht. Bij de ene gemeente is het beleid dat ze geen geschenken boven de 50 euro aannemen en noteren ze geschenken onder de 50 euro niet. Bij andere gemeenten noteren ze alle geschenken, groot en klein, in een openbaar register. Pannenkoekenmix en Pringles

Wethouder Laros in Loon op Zand kreeg misschien wel het kleinste geschenk: een pak pannenkoekenmix. Maar ook wethouder Sours van gemeente Maashorst is nog in de race voor het kleinste geschenk: een bus Pringles. Toen burgemeester Davy Janssen in september 2025 startte in Loon op Zand kreeg hij ter ere van zijn installatie meteen een hele lading aan cadeaus: een 'krentenmik met roomboter', tien flessen drank, twee borrelpakketten en twee boeken. Ook in de periode daarna ontving hij een heleboel flessen drank, boeken en bloemen. Die geschenken zijn niet alleen in Loon op Zand populair. In Zundert kreeg het college de afgelopen bestuursperiode 23 flessen drank, 27 boeken en 10 bossen bloemen. Andere, duurdere, geschenken waren kaartjes voor voetbalwedstrijden en een schilderij. De geschenken aan burgemeester Vermue gingen van een appel- en vijgenboom tot een knuffel van Woezel en Pip.

Duurdere uitjes

In Eindhoven kom je geen flessen wijn tegen in het geschenkenregister, want daar geven ze alleen de geschenken boven de vijftig euro door. Wethouder Van Dooren ging twee keer naar het Nederlands elftal en wethouders Steenbakkers en Strijk bezochten allebei een wedstrijd van PSV. Ook in Breda noteren ze alleen de duurdere cadeaus: wethouders Förster en Van Drunen kregen kaartjes voor Holiday on ICE en Van Drunen kreeg een vip-ticket voor shorttrack in Tilburg. Ook bezocht hij een Champions Leaguewedstrijd van PSV tegen Juventus.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Localfocus te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Loterijen en goede doelen

Opvallend: in de gemeente Maashorst verloot het college de buit vaak onder het personeel. Burgemeester Van der Pas bracht onder andere een Chinese theedoos, een vogelvoerhouder en een Italiaans pakket in om te verloten. De doosjes chocolade, die hij regelmatig krijgt, mocht het bestuurssecretariaat opsmikkelen. Ook burgemeester Ausems van Waalwijk gaf veel van de geschenken die ze kreeg aan collega's. In de gemeente Altena gaan alle geschenken aan ambtenaren of collegeleden rechtstreeks aan de Voedselbank. In Oss nemen ze het liefst helemaal geen geschenken meer aan en daar zijn ze duidelijk over. Als er toch nog iets binnenkomt, geven ze het aan het eind van het jaar weg aan een goed doel. In Den Bosch stimuleren ze hun bezoek om niks mee te nemen. "Het geschenk zit in de ontmoeting". Vragen voorkomen

Het is niet verplicht voor gemeenten om een geschenkenregister bij te houden, maar volgens Niels Karsten, hoofddocent bestuurskunde aan Tilburg University, is het wel verstandig. "Het is voor de integriteit van de gemeente wel belangrijk om hier transparant over te zijn. Burgemeesters en wethouders moeten onafhankelijk zijn en in het algemeen belang handelen." Volgens Karsten betekent ieder cadeautje natuurlijk niet meteen dat iemand niet meer onafhankelijk of integer is. "Met zo'n register, ook voor de kleine geschenken, geef je de gemeenteraad de kans om daarop te controleren en voorkom je dat er vragen ontstaan." Grijzer gebied

Leonie Heres, hoofddocent bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, sluit zich hierbij aan. "Het idee is, in beginsel, dat het college geen geschenken aanneemt, omdat het de uitvoering van het ambt kan beïnvloeden. Al zou het mij bijzonder verbazen als een burgemeester zich laat beïnvloeden door een doosje eieren. Maar als het elke week om tien doosjes eieren gaat, is het een ander verhaal." Wordt een wethouder uitgenodigd in een skybox bij een voetbalwedstrijd, dan komen we volgens haar in een grijzer gebied. "Wie sluiten er nog meer aan in die skybox, is het een lobby-evenement? Ben je daar in functie of is het privé leuk om te doen?" Volgens Heres moet dat in het college besproken worden. "Zo'n afweging moet op een open manier worden gemaakt en de gift worden geregistreerd, dan kunnen er achteraf ook geen vragen ontstaan."