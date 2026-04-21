Automobilist (43) uit Deurne overleden bij botsing met tractor

Vandaag om 10:17 • Aangepast vandaag om 10:33
De man uit Deurne overleed ter plaatse (archieffoto).

Een 43-jarige automobilist uit Deurne is maandagmiddag overleden bij een botsing met een tractor. De man verongelukte op de N277 bij America in Limburg. Dat meldt de politie dinsdag.

Rond tien voor vijf in de middag ging het mis op de weg en botsten beide voertuigen op elkaar. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De politie doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.

