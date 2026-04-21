Van onkruid naar sterrengerecht: deze wilde planten kun je eten

Waar de meeste mensen vrezen voor de Japanse Duizendknoop eet wildplukker Roos Konings uit Breda de plant gewoon op. De invasieve exoot drijft gemeenten, spoorbeheerders en huiseigenaren tot wanhoop, omdat het overal doorheen groeit. Maar de plant smaakt ook heerlijk in een siroopje en het is niet het enige onkruid dat je gewoon op kunt eten. We zetten de lekkerste recepten voor je op een rij.

Zevenblad Net als de Japanse Duizendknoop is zevenblad ook een onkruid dat moeilijk uit te roeien is. Daarom kun je van deze nood beter een deugd maken. De smaak van het blad is kruidig, een beetje peterselieachtig.

Brandnetel Brandnetel is misschien wel het bekendste onkruid dat je kunt eten. Het blad heeft een milde en licht aardse smaak die vaak vergeleken wordt met spinazie. Je kunt eindeloos variëren met brandnetel. Van pesto tot thee en natuurlijk brandnetelsoep.

Handvol zevenblad

Handvol noten (walnoot/pijnboompit)

Parmezaan

Olijfolie

Knoflook

Blend alles samen tot een smeuïge pesto en gebruik hem door een pasta of op brood.

Daslook

Daslook behoort tot de uiengroep en heeft naast een uiensmaak een sterke knoflooksmaak. De bladeren kun je rauw eten in een salade of verwerken in een soep, saus of boter. Maar let op: daslook mag je niet in alle gebieden plukken.

Ingrediënten daslookboter:

Handvol daslook

100 g roomboter

Snuf zout

Bereiding:

Hak de daslook fijn en meng hem met de boter en het zout. Laat het opstijven in koelkast en serveer het op brood of bij vlees of vis.

Paardenbloem

De gele bloemen zijn niet alleen een mooi gezicht. Paardenbloem kun je ook eten. Het heeft een licht bittere frisse smaak die te vergelijken is met rucola of witlof. Waar de bittere bladeren lekker zijn voor in een salade kun je van de zoete bloemen een heerlijke honing maken.

Ingrediënten paardenbloemhoning:

2 handen bloemen (gele blaadjes)

500 ml water

1 citroen

250 g suiker

Bereiding:

Kook de bloemen met het water en de citroen voor twintig minuutjes.

Zeef het mengsel en voeg suiker toe. Laat het inkoken tot stroop.

Vogelmuur

Vogelmuur is een klein, laag groeiend plantje dat je bijna overal tegenkomt in tuinen, bermen, akkers. De frisse, groene blaadjes zijn heerlijk voor in een salade.

Ingrediënten vogelmuursalade:

Vogelmuur (handvol)

Appel in blokjes

Komkommer

Olijfolie

Citroensap

Snuf zout

Meng alles door elkaar en geniet van een frisse salade.