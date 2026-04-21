Botsing tegen slagboom, Volkerakbrug bij Willemstad dicht
Vandaag om 11:59 • Aangepast vandaag om 14:12
De Volkerakbrug (A29) bij Willemstad was dinsdagmiddag geheel dicht. Een voertuig botste tegen een slagboom. De file op de A29 bij Willemstad liep rond het middaguur snel op.
Aanvankelijk was de hele weg dicht. Rond tien over twaalf ging één rijstrook in de zuidelijke richting open. Niet veel later was de hele rijbaan richting Rotterdam weer vrij. De omleidingen werden rond kwart over twaalf ingetrokken.
