Automobilist (23) ramt politiemotor in Breda en slaat op de vlucht

Een 23-jarige man uit Dordrecht reed maandagmiddag tegen een politiemotor aan op de Klokkenberg in Breda en sloeg daarna op de vlucht. Na een zoekactie is de man later die dag aangehouden in Galder.

De politieagent op de motor wilde de man uit Dordrecht controleren, omdat er een sterke cannabisgeur uit zijn auto kwam. Maar de man stopte niet voor de controle. Even later zag de agent de man nog eens en gaf hem een stopteken.

De man uit Dordrecht weigerde mee te werken. Toen de agent richting de auto liep, reed de automobilist tegen de politiemotor aan. Vervolgens reed hij met hoge snelheid weg richting Galder. De motor liep flinke schade op. De agent bleef ongedeerd.

Na een zoekactie wist de politie hem maandagavond rond kwart over zes aan te houden op de Galderseweg in Galder. Uit een controle bleek dat zijn rijbewijs ongeldig is verklaard.

De man zit vast. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies gebeurd is.