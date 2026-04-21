Rijinstructeur is rijbewijs kwijt nadat leerling 50 km/u te hard rijdt

Tijdens een flitsmarathon van de politie in Bergen op Zoom is een rijinstructeur vorige week zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De instructeur had zijn leerling de opdracht gegeven om zo hard mogelijk te rijden. Dit laat de politie van Bergen op Zoom weten.

Omdat de rijinstructeur juridisch de bestuurder is, is zijn rijbewijs in beslag genomen.

Flitsmarathon

Afgelopen week vond in heel Europa een flitsmarathon plaats. Ook de politie in Bergen op Zoom heeft hieraan bijgedragen, schrijft ze op Instagram.

In totaal hebben ze 29 boetes uitgeschreven voor te hard rijden. De bekeuringen zijn uitgedeeld in Bergen op Zoom (9), Woensdrecht (3), Tholen (2) en Steenbergen (15).

Drie rijbewijzen zijn tijdens de controle in beslag genomen, omdat de bestuurder minstens 50 km/u te hard reed. Deze mensen worden door de politie ook aangemeld bij het CBR voor een cursus.