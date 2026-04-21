Gaswinning kan door in Waalwijk, vergunning blijft overeind bij rechter

Het Canadese Vermilion Energy kan gewoon doorgaan met de gaswinning in Waalwijk. Dat heeft de rechter onlangs bepaald, nadat de provincie en gemeente bezwaar maakten tegen een nieuwe vergunning die het bedrijf had gekregen. Het bedrijf zou niet genoeg voorzorgsmaatregelen nemen om het grondwater te beschermen.

Sinds 1996 wordt er naar gas geboord in Waalwijk. Het Canadese bedrijf doet dat met een methode die fracking wordt genoemd. Dat is een techniek waarbij vloeistof onder hoge druk in de grond wordt gespoten, waardoor er kleine scheurtjes ontstaan en het gas makkelijker kan worden gewonnen. Ook kan er zo meer gas worden gewonnen. Fracking wordt al sinds de jaren vijftig toegepast. Het Staatstoezicht op de Mijnen stelde in 2016 in een rapport dat deze techniek verantwoord is.

Geen nieuwe schadelijke stoffen

In mei 2024 kreeg Vermilion een nieuwe vergunning van het Rijk om door te gaan met de gasboringen. De provincie en de gemeente Waalwijk waren het daar niet mee eens. Ze vreesden onder meer dat het niet uit te sluiten is dat er nieuwe schadelijke stoffen gebruikt zouden worden om het gas uit de grond te halen. Ook betwijfelden ze of het Canadese bedrijf voldoende maatregelen zou nemen om vervuiling van het grondwater te voorkomen. De gaswinning gebeurt namelijk in beschermd grondwatergebied.

Daar ging de rechter niet in mee, omdat Vermilion de boringen niet uitbreidt. Hierdoor is het volgens de rechter aannemelijk dat er ook geen nieuwe schadelijke stoffen bij komen.