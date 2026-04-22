Cricket verovert Eindhoven: 'Het wordt als een religie gezien'

Op de Eindhovense sportvelden zie je steeds vaker cricketspelers. De stad telt inmiddels vier clubs en die willen flink gaan uitbreiden. Daarom willen ze alle basisscholen in Eindhoven afgaan om kinderen warm te maken voor de sport. Afgelopen weekend werd een nieuw cricketveld geopend, ter grootte van twee voetbalvelden. “Het is de sport waar we van houden”, zegt Ankit Kumar voorzitter van ASML Cricket Association.

De cricketclubs in Eindhoven tellen inmiddels al meer dan zeshonderd leden. De groei van de cricketsport hangt samen met de groei van het aantal expats in Eindhoven, met name uit India. “De meeste leden komen uit India, zo’n zeventig procent. Maar we hebben tien nationaliteiten. Ook mensen uit Pakistan, Bangladesh, Engeland, Sri Lanka, Australië, Zuid-Afrika. Ook Nederlanders zitten er al op de club.” Het nieuwe cricketveld ligt bij voetbalvereniging Unitas ’59 in Eindhoven. Op een doordeweekse trainingsavond zijn hier nu niet alleen voetballertjes, maar ook kinderen en ouders die een bat – slaghout – meenemen om cricket te spelen. 'Sport maar ook verbindend'

Cricket is een balsport en heeft gelijkenis met slagbal of honkbal. “Het is een sport, maar het is ook verbindend omdat je lange tijd met vrienden doorbrengt. Een wedstrijd duurt maximaal zes tot zeven uur.”

De opening van het nieuwe cricketveld (foto: gemeente Eindhoven).

Ze zijn dolblij met het veld en twee oefenkooien. “We moesten een plek hebben waar we onze sport kunnen beoefenen. In landen waar ze van cricket houden, wordt het als een religie gezien.”

De ASML Cricket Association begon in 2019 met dertig leden. Inmiddels zijn het er meer dan 150. Al zes jaar zochten ze naar een eigen plek. “We hebben het ook in Waalre en Valkenswaard geprobeerd, maar dat lukte uiteindelijk niet. De laatste twee jaar konden we bij voetbalclub Nieuw Woensel terecht. Daar hebben we de ruimte van een half cricketveld. Dat is meer voor kinderen. We zijn dankbaar dat het kon, maar het was ‘overleven’.”

Een poster om nieuwe leden te werven.

Deze trainingslocatie bij Nieuw Woensel blijven ze overigens ook gebruiken want anders is er nog steeds niet genoeg plek voor alle beoefenaars van de sport. De nieuwe locatie bij Unitas ’59 delen ze nu nog met een andere cricketclub, maar de hoop is dat ze uiteindelijk allebei hun eigen plek hebben. De ambitie is om de komende jaren flink te groeien. “We hebben ook Nederlandse kinderen. We staan nog aan het begin van het verspreiden van deze sport onder jongeren.”

De vier Eindhovense clubs tellen samen meer dan zeshonderd leden. Ze verwachten na de bezoeken aan scholen nog veel meer leden. “In Amsterdam en Utrecht is de sport al best bekend. Hier nog niet. We gaan naar alle scholen in Eindhoven en in andere plaatsen in Brabant waar mogelijkheden zijn om cricket te spelen. Kinderen krijgen dan uitleg en les.”

Een van de teams van de ASML Cricket Association in Eindhoven.

Cricket staat in 2028 voor het eerst sinds 1900 op het programma van de Olympische Spelen. “Het is de op één na grootste sport ter wereld. Bijna iedereen in India kijkt het. Nederlanders kijken graag naar de Olympische Spelen. Daarom moeten we cricket nu al bekendheid geven. Nederland doet het al erg goed bij internationale competities. Ik verwacht wel dat er een Nederlands team gaat.”