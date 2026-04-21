Slechtvalkkuikens op provinciehuis zijn van nieuw koppeltje

De slechtvalkkuikens op de toren van het provinciehuis blijken van een nieuw setje vogels te zijn. Dat bevestigt de provincie aan Omroep Brabant. 15 jaar lang waren het dezelfde twee slechtvalken die in de nestkast hun jongen grootbrachten. Daar is nu een einde aan gekomen.

In maart maakte de provincie bekend dat de slechtvalken hun eerste ei van het seizoen hadden gelegd. Later bleek dat het niet om het vaste stel gaat, maar om twee nieuwkomers. Het nest telt vier kuikens.

"In januari van dit jaar heeft een nieuw koppeltje het nest op het provinciehuis in gebruik genomen. Het oude koppeltje was uit beeld", laat een woordvoerder weten. "Maar toen de eieren door het nieuwe koppeltje zijn gelegd, kregen ze bezoek. Vermoedelijk van het mannetje van het oude koppeltje. Het vrouwtje van het huidige koppeltje heeft hem daarop weggejaagd."

Sinds 2009 slechtvalken in Den Bosch

De eerste slechtvalken vestigden zich in 2009 voor het eerst rond Den Bosch. Een jaar later betrokken ze een nestkast op de 23e verdieping van het provinciehuis. Sindsdien zijn er volgens de statistieken al bijna vijftig jongen grootgebracht.

Via twee camera's, één buiten en één in de nestkast, kunnen liefhebbers de vogels dag en nacht in de gaten houden. Te zien was hoe het vrouwtje de eieren uitbroedde. En nu is te volgen hoe het mannetje kleine prooien aanvoert en hoe de kuikens opgroeien. Uiteindelijk zie je de jonge slechtvalken ook uitvliegen.