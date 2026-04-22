Ouderen en studenten koken en eten samen: ‘Kijk er iedere keer naar uit’

"Sociaal contact is niet voor iedereen vanzelfsprekend, want sommige ouderen zitten best vaak alleen", vertelt Mirthe van Ballegooijen, secretaris bij Serve the City Tilburg. Deze club studenten organiseert allerlei activiteiten voor kwetsbare mensen in de stad. Op die manier willen ze de stad een stukje mooier en beter maken. Een van de manieren waarop ze dat doen, is koken met ouderen, samen eten, maar vooral een praatje maken.

Als de klok vier uur slaat, lopen de eerste ouderen binnen bij Wijkcentrum de Baselaer in Tilburg. Op dat moment staat de soep al op en worden ze hartelijk ontvangen door drie studenten van Serve the City. “Zodra ze binnen komen lopen, lichten ze meteen op en vinden ze het geweldig dat je er weer bent”, vertelt Mirthe. Niet lang daarna mogen de zes dames aanschuiven, maar niet voordat ze nog wel even aan het werk gezet worden. Terwijl de asperges voor die avond geschild worden, komt het gesprek op gang. “We zijn hier gezellig bij elkaar en kunnen lekker buurten”, vertelt Lia, die in een appartementencomplex in de buurt woont. De rest van de dames aan tafel knikt instemmend. En waar het dan over gaat? “Van alles, zelfs de oudjes hebben het nog over tattoos en seks”, zegt ze, terwijl de rest van de tafel in lachen uitbarst, maar zelfs de twee 93-jarige dames ontkennen het niet.

“Ik kijk er iedere keer weer naar uit.”

Inmiddels hebben de studenten de soep geserveerd en zit iedereen daarvan te smullen. Maar tussen de happen door, gaat het gesprek door. “Het is heel interessant”, zegt Mirthe, “want je hebt gesprekken die je normaal niet hebt. Ze hebben hele andere ervaringen dan wij. Wij studeren natuurlijk allemaal, maar dat was vroeger helemaal niet zo vanzelfsprekend. Daar hebben we het dan over.”

Ook voor Marianne is het iedere laatste maandag van de maand weer een feestje. “Het is heel fijn om met de mensen onder elkaar te zijn. Ik kijk er iedere keer weer naar uit”, vertelt ze. “Ik ben dankbaar dat we hier mogen komen en dat we het gezellig hebben.”

Serve the City Tilburg In steden door heel Nederland zit Serve the City. Het bijzondere in Tilburg is dat het initiatief volledig gerund wordt door studenten, van vrijwilligers tot het bestuur. Er worden activiteiten georganiseerd voor allerlei doelgroepen. Studenten gaan wandelen met dementerende ouderen, organiseren een festival voor mensen met een licht verstandelijke beperking en bieden gezellige middagen aan voor Oekraïense vluchtelingen.

Terwijl de oudjes het hebben over hun kleinkinderen of de slager om de hoek, scheppen de studenten samen met een vrijwilliger van ContourdeTwern de borden op. Als ze worden uitgeserveerd, klinken meteen enthousiaste reacties. “Dat ziet er goed uit”, zegt een van de dames, terwijl ze wordt aangevuld: “Wat heerlijk, die asperges.” Op dat moment valt het gesprek stil, niet omdat het niet gezellig is, maar omdat het eten zo goed smaakt. Mirthe vertelt dat ze altijd enorm positieve reacties krijgt van de ouderen. “Ik merk dat het heel waardevol voor ze is. Sociaal contact is voor hen niet vanzelfsprekend, want sommigen zitten best vaak alleen.”

“Ik vind het heel leuk met de studenten, van mij mogen ze blijven.”