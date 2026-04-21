Bedwantsenplaag in studentenflat: student krijgt rekening van 12.000 euro

Een oud-student van de TU Eindhoven heeft een rekening gekregen van ruim 12.000 euro. De kosten zijn volgens verhuurder Holland2Stay ontstaan door een bedwantsenplaag in zijn studentenflat. De student vecht de hoogte van het bedrag aan.

Redactie Geschreven door

Het gaat om een voormalig TU/e-student die woonde in een tijdelijke studentenflat aan de Boschdijk in Eindhoven, schrijft Cursor. Het gebouw, een voormalig Philips-kantoor, huisvest ruim 450 studenten en is in 2023 via het TU/e Housing Lottery system toegewezen aan de student. Eind november 2025 meldde hij bedwantsen in zijn kamer, waarna zes kamers werden behandeld door een verdelger.

Bedwantsen zijn kleine parasitaire insecten die hevige jeuk en rode bultjes kunnen veroorzaken. Ze verspreiden zich gemakkelijk in gebouwen met meerdere wooneenheden. Na de bestrijding werden ook nieuwe matrassen en bedden aangeschaft, omdat de oude waren aangetast. De kosten voor deze maatregelen zijn volgens Holland2Stay voor rekening van de huurder, maar de student vindt dit onterecht.

Kosten omlaag

Na protest van de student heeft Holland2Stay het bedrag verlaagd naar ruim 8000 euro. Uiteindelijk is besloten de kosten voor de meubels niet langer op hem te verhalen, waardoor het openstaande bedrag nu 5083,21 euro bedraagt. De student blijft echter juridische stappen ondernemen. Hij stelt dat er geen rapport is over de exacte oorzaak van de plaag en de noodzaak van de behandeling in zes kamers.

Volgens een onafhankelijke expert zijn de kosten voor een dergelijke bestrijding vaak veel lager. Het Kennis- en Adviescentrum voor Dierplagen laat weten dat zo’n behandeling in één werkdag afgerond kan worden en dat kamers vaak al na enkele uren weer toegankelijk zijn. Holland2Stay erkent dat de student eerder toegang had kunnen krijgen tot zijn kamer, maar dat dit niet duidelijk is doorgegeven.

Nieuwe meldingen

Ondertussen zijn er volgens de student opnieuw meldingen van ongedierte in het gebouw, ditmaal in de lift. Holland2Stay laat weten dat er geen actieve meldingen meer zijn en benadrukt dat ze de situatie serieus nemen. Ze hebben inmiddels facturen overhandigd aan de student en proberen samen tot een oplossing te komen.