Groothandel uit Mierlo mag nep-Apple Airpods niet meer verkopen van rechter
Apple heeft groothandel TTP Concept In Style uit Mierlo op de knieën gekregen. Het bedrijf uit Mierlo moet stoppen met de verkoop van nagemaakte Apple AirPods Pro. De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag in een kort geding, dat was aangespannen door Apple, geoordeeld dat de verhandelde draadloze oortjes inbreuk maken op het merkenrecht van de Amerikaanse techgigant.
TTP moet de handel in de oortjes binnen 24 uur stoppen. De voorraad die het bedrijf nog heeft, moet worden vernietigd. Daarnaast moet het bedrijf binnen zeven dagen een e-mail versturen naar alle afnemers om duidelijk te maken dat TTP namaak-AirPods Pro van Apple heeft verkocht.
Ook de proceskosten van ruim 20.000 euro zijn voor TTP. Het bedrijf handelt in producten, waaronder elektronica en huishoudelijke producten.
Verkocht aan Action, Sligro en AH Voordeelshop
TTP heeft de namaak-AirPods verkocht aan Action, Sligro en AH Voordeelshop. De oortjes werden kregen zonder toestemming het Apple-merk. In eerste instantie zei het bedrijf dat de oortjes wel degelijk een origineel serienummer van Apple hebben.
De producten zouden met toestemming van Apple in Europa zijn verkocht, maar Apple heeft de oortjes bij Sligro en AH Voordeelshop gekocht en laten testen. Volgens het Amerikaanse techbedrijf gaat het om namaakproducten.
In het vonnis van de rechter staat dat TTP tijdens de rechtszaak aangaf er toch rekening mee te houden dat de verkochte oortjes nep konden zijn. TTP heeft ook toegegeven dat het zonder toestemming producten met Apple-merken heeft verkocht, zo staat in de uitspraak van de rechter.
Als het bedrijf doorgaat met de verkoop van de nagemaakte AirPods, dreigt een dwangsom van 10.000 euro per dag.