Groothandel uit Mierlo mag nep-Apple Airpods niet meer verkopen van rechter

Apple heeft groothandel TTP Concept In Style uit Mierlo op de knieën gekregen. Het bedrijf uit Mierlo moet stoppen met de verkoop van nagemaakte Apple AirPods Pro. De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag in een kort geding, dat was aangespannen door Apple, geoordeeld dat de verhandelde draadloze oortjes inbreuk maken op het merkenrecht van de Amerikaanse techgigant.

TTP moet de handel in de oortjes binnen 24 uur stoppen. De voorraad die het bedrijf nog heeft, moet worden vernietigd. Daarnaast moet het bedrijf binnen zeven dagen een e-mail versturen naar alle afnemers om duidelijk te maken dat TTP namaak-AirPods Pro van Apple heeft verkocht. Ook de proceskosten van ruim 20.000 euro zijn voor TTP. Het bedrijf handelt in producten, waaronder elektronica en huishoudelijke producten.

Verkocht aan Action, Sligro en AH Voordeelshop

TTP heeft de namaak-AirPods verkocht aan Action, Sligro en AH Voordeelshop. De oortjes werden kregen zonder toestemming het Apple-merk. In eerste instantie zei het bedrijf dat de oortjes wel degelijk een origineel serienummer van Apple hebben. De producten zouden met toestemming van Apple in Europa zijn verkocht, maar Apple heeft de oortjes bij Sligro en AH Voordeelshop gekocht en laten testen. Volgens het Amerikaanse techbedrijf gaat het om namaakproducten.

De AirPods in de folder van AH Voordeelshop.

