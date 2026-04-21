Platina huwelijk Piet en Leny en verliezen loont: dit gebeurde vandaag

Van hogere straffen voor een oppasstel tot het 70-jarige huwelijk van Piet en Leny. Dit zijn de vijf verhalen die je op dinsdag gelezen moet hebben.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdagochtend samen met politie en gemeente Best een bezoek gebracht aan een omstreden hondenfokker aan de Sint Oedenrodeseweg in Best. De fokker kwam eerder in het nieuws toen Omroep Brabant onthulde dat hij zieke en niet-gesocialiseerde pups verkocht, waarbij meerdere dieren besmet waren met de darmparasiet Giardia. De gemeente Best onderzoekt al meer dan een maand of de fokker überhaupt over de juiste vergunning beschikt, maar kan daar nog steeds geen duidelijkheid over geven. Check het hier.

Piet (91) en Leny (91) uit Valkenswaard vieren vandaag hun platina huwelijk: zeventig jaar getrouwd. Het stel leerde elkaar kennen op de dansvloer, hoewel Piet bekent dat hij helemaal niet kon dansen. Met acht kinderen, achttien kleinkinderen en drieëntwintig achterkleinkinderen is het gezin flink gegroeid. Het geplande grote feest gaat helaas niet door omdat Leny met haar gezondheid kwakkelt, maar volgens Piet is het geheim van een lang huwelijk simpel: "Je moet van elkaar houden. Het is geven en nemen." Lees hun verhaal hier.

Het gerechtshof in Den Bosch heeft dinsdagmiddag uitspraak gedaan in de gruwelijke zaak tegen het Limburgse oppasstel dat zeven heel jonge kinderen misbruikte in de regio Eindhoven. Nancy D. (57) kreeg een hogere straf: veertien jaar cel in plaats van de eerder opgelegde twaalf jaar, maar geen tbs. Peter S. (63) kreeg juist een lagere celstraf van acht jaar, maar wel tbs met dwangverpleging. Het hof oordeelde dat beiden een even grote rol speelden in het planmatig misbruiken van de oppaskinderen. Hier lees je de volledige analyse.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start een uitgebreid onderzoek naar Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek. Dit gebeurt naar aanleiding van de BOOS-uitzending waarin tientallen oud-cliënten en medewerkers spraken over pesten, vernedering en mentale druk tijdens hun behandeling. De inspectie gaat documenten opvragen, bezoeken afleggen aan de kliniek en gesprekken voeren met bestuurders, medewerkers, behandelaren, ouders en jongeren. Yes We Can Clinics bood maandag excuses aan en verwelkomt het onderzoek. Lees hier het hele verhaal.

