Schietpartij onder viaduct Eindhoven, kale man in zwarte kleding gezocht

Onder een viaduct aan de Halvemaanstraat in Eindhoven zijn dinsdagavond schoten gelost. Er wordt sporenonderzoek gedaan bij het viaduct. Volgens de politie lijkt het erop dat er is geschoten met een alarmpistool.

De politie draagt zware kogelwerende vesten en de omgeving is ruim afgezet. "Over de toedracht en de aanleiding is nog veel onduidelijk. Er zijn schoten gelost maar niemand raakte gewond", aldus de politie op X.

Volgens een woordvoerder van de politie kwam er een melding binnen dat er geschoten was. Eenmaal ter plaatse vonden ze ook sporen die erop wezen dat er daadwerkelijk schoten waren gelost.

Zoektocht naar man in zwarte kleding

Vanwege de schietpartij is de politie op zoek naar een blanke, kale man van ongeveer 30/40 jaar oud. Hij wordt gezocht in de omgeving van de Johannes Buijslaan en draagt zwarte kleding en heeft lichte ogen, zo blijkt uit een melding op Burgernet.

"Voor ons is volstrekt niet helder wat de aanleiding en de achtergrond is van de schietpartij. Dat willen we graag achterhalen", aldus de woordvoerder.