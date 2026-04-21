Politiewagen en auto botsen in Bergen op Zoom, agent naar ziekenhuis
Vandaag om 22:45 • Aangepast vandaag om 23:14
Een personenauto en een voertuig van de politie zijn dinsdagavond op elkaar gebotst in Bergen op Zoom. Een medewerker van de politie is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
Het ongeluk gebeurde op de Randweg-West in Bergen op Zoom . Voor zover bekend zijn er geen andere gewonden, meldt de politie op X.
De politieauto kwam uit de richting van Halsteren en de auto vanuit de A58. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.
