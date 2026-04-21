Man gewond bij steekpartij in Eindhoven, drie mannen aangehouden

Vandaag om 23:05 • Aangepast vandaag om 23:16
Archieffoto: ANP
Archieffoto: ANP

Een man is dinsdagavond rond tien uur gewond geraakt bij een steekpartij op het Stratumseind in Eindhoven. Drie mannen zijn aangehouden. 

Het slachtoffer belde zelf de hulpdiensten. Het drietal is kort na de melding aangehouden. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om jonge mannen. 

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

