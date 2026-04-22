Bestelbus vat vlam in Oss, buurtbewoner grijpt in

Vandaag om 07:16

Een bestelbus is woensdagnacht rond half vijf uur in brand gevlogen aan de Walraven van Hallstraat in Oss. De brand ontstond om nog onbekende redenen en woedde voornamelijk in het motorcompartiment van het voertuig.

Leon Kersten

Een buurtbewoner merkte de brand op en begon meteen met blussen, nog voordat de brandweer er was. De brandweer nam het bluswerk bij aankomst over en wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

