Dest hoopt PSV na goed WK te verlaten: 'Wil me kunnen meten met de besten'
Sergiño Dest verwacht komend seizoen niet meer voor PSV te spelen. De flankspeler van de landskampioen hoopt deze zomer met de Verenigde Staten 'een geweldig WK' te spelen, waarmee hij een transfer naar een club uit een grote competitie hoopt af te dwingen.
"Ik vind PSV een geweldige club, dus het verhaal van een andere club moet wel kloppen. Maar ik wil mezelf wel blijven uitdagen", vertelt een openhartige Dest in de NOS-voetbalpodcast Buitenspel.
De 25-jarige Amerikaan, die bezig is aan zijn derde seizoen in Eindhoven en nog een contract heeft tot en met 2028, zegt ook aan een nieuwe stap toe te zijn. "Het heeft ook met de Eredivisie te maken. Ik wil mezelf in een grotere competitie elke week kunnen pushen en me kunnen meten met de besten."
Interesse van clubs
Volgens Dest zijn er ook al clubs die voorzichtig interesse hebben getoond, clubs waar hij zichzelf in de toekomst best zou zien voetballen. "Maar niets is nog concreet. Die dingen zijn nog ver weg", voegt hij eraan toe.
Toch blijft Dest voorzichtig met betrekking tot zijn toekomst, want hij weet uit ervaring dat er genoeg zaken zijn die het leven van een voetballer zomaar overhoop kunnen gooien.
Kruisbandblessure
Neem zijn kruisbandblessure uit april 2024 bijvoorbeeld. Dest achtte zichzelf in een topseizoen met PSV, dat hem toen nog van FC Barcelona huurde, weer klaar voor de stap omhoog, maar stond plotseling elf maanden langs de kant. "Ik had echt graag willen zien waar ik had gespeeld na dat seizoen met PSV. Ik speelde heel goed en haalde een constant niveau", zegt hij zelfverzekerd.
Ook dit seizoen is Dest niet helemaal okselfris, getuige de hamstringblessure die hem sinds begin maart langs de kant houdt. De 37‑voudig international heeft bij PSV inmiddels voorzichtig de groepstraining hervat.
Tweede ronde halen op WK
Hij lijkt dus op tijd fit voor het WK voetbal van komende zomer met de Verenigde Staten, nog zo’n groot doel voor Dest dit seizoen.
Het gastland speelt op 13 juni tegen Paraguay zijn eerste groepswedstrijd. "Het is all or nothing. We gaan alles geven. We moeten wel de tweede ronde halen, anders is het voor ons een schande", stelt Dest. "We hebben goede spelers, maar geen sterren zoals Ousmane Dembélé. We zijn echt een team."