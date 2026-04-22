Dest hoopt PSV na goed WK te verlaten: 'Wil me kunnen meten met de besten'

Sergiño Dest verwacht komend seizoen niet meer voor PSV te spelen. De flankspeler van de landskampioen hoopt deze zomer met de Verenigde Staten 'een geweldig WK' te spelen, waarmee hij een transfer naar een club uit een grote competitie hoopt af te dwingen.

"Ik vind PSV een geweldige club, dus het verhaal van een andere club moet wel kloppen. Maar ik wil mezelf wel blijven uitdagen", vertelt een openhartige Dest in de NOS-voetbalpodcast Buitenspel.

De 25-jarige Amerikaan, die bezig is aan zijn derde seizoen in Eindhoven en nog een contract heeft tot en met 2028, zegt ook aan een nieuwe stap toe te zijn. "Het heeft ook met de Eredivisie te maken. Ik wil mezelf in een grotere competitie elke week kunnen pushen en me kunnen meten met de besten."

Interesse van clubs

Volgens Dest zijn er ook al clubs die voorzichtig interesse hebben getoond, clubs waar hij zichzelf in de toekomst best zou zien voetballen. "Maar niets is nog concreet. Die dingen zijn nog ver weg", voegt hij eraan toe.