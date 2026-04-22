Van Red Eagles tot wereldkampioen: Bossche ijshockeyvrouwen aan de top

De Nederlandse ijshockeyvrouwen pakten afgelopen weekend de wereldtitel in divisie 1B en promoveerden naar het tweede niveau. Met Maylin Hooijmans, Isabella van den Thillart en Michelle van Ooijen was Den Bosch goed vertegenwoordigd in Oranje. Alle drie opgeleid bij Red Eagles in hun woonplaats, waar ze spelen tussen de mannen. "Vaak houden tegenstanders rekening met ons, maar soms krijgen we een volle bodycheck."

IJshockey kwam toevallig op het pad van Michelle van Ooijen (23). Ze zag een filmpje op YouTube en meldde zich op 8-jarige leeftijd op de ijsbaan in Den Bosch. "Ik hoorde later dat mijn opa vroeger ook op ijshockey zat." Ze speelde in de jeugdopleiding van Red Eagles tussen de jongens. Drie jaar geleden koos ze ervoor om naar Oostenrijk te emigreren. Daar speelt ze in de European Women's Hockey League met tegenstanders uit bijvoorbeeld Italië, Slowakije en Hongarije. "Ik wilde me verder ontwikkelen en daarvoor is het buitenland het meest geschikt. In Nederland speel je tussen de mannen; de vrouwencompetitie is niet op niveau. In Oostenrijk train ik vijf keer per week en in het weekend zijn de wedstrijden", zegt de Bossche. "Ik krijg er veel ijstijd en merk dat ik me de afgelopen jaren flink heb verbeterd. Daarnaast geniet ik van de gezelligheid, cultuur en natuur."

Financieel was een buitenlands avontuur aantrekkelijker. "IJshockey is in Nederland helaas een kleine sport. Voor mannen valt er alleen voor de beste spelers geld te verdienen bij Tilburg Trappers, maar die zijn niet voor niets uitgeweken naar de Duitse competitie. In Oostenrijk kan ik prima rondkomen, al is het geen vetpot hoor. Ik werk naast het ijshockey voor Heineken; die baan heb ik meegenomen vanuit Nederland."

Isabella van den Thillart en Michelle van Ooijen pakten de wereldtitel.

Er was nog een reden dat Michelle de stap naar Oostenrijk maakte. "In onze competitie mag je wel bodycontact hebben, zolang je de intentie maar hebt om de puck te veroveren. Bij de mannen zie je dat ze vaak zo hard mogelijk de tegenstander willen raken. Het spel bij de vrouwen is technischer en tactischer."

Trots op wereldtitel Het Bossche drietal, maar ook Djarna Mans uit Veldhoven en Kayleigh Hamers uit Tilburg, zijn trots op de wereldtitel. "Na de degradatie waren we op papier favoriet om terug te keren", zegt Michelle van Ooijen. "Er waren wisselingen in de selectie, maar we hebben de hoge verwachtingen waargemaakt. Als team hebben we het zo goed gedaan."

Maylin Hooijmans (19) en de een jaar oudere Isabella van den Thillart (dochter van oud-prof Leo) spelen bij het Onder 23-team van Red Eagles. Tussen de mannen dus, en dat gaat er weleens hard aan toe. Maylin: "Er zijn tegenstanders die zich inhouden als ze bij een vrouw komen, maar er zijn ook teams die volle bak gaan. Bij het nationaal team is het heel anders ijshockeyen. Ik merk dat ik de puck langer vast kan houden; bij de mannen moet ik zo snel mogelijk passen."

De ambitie om net als Michelle naar het buitenland te gaan, is er niet bij Maylin. "Ik vind het leuk om tussen de jongens te ijshockeyen. Hier in Nederland heb ik mijn familie en vrienden en ik wil werken aan een maatschappelijke carrière", zegt de Bossche, die dankzij familieleden met ijshockey begon. "Ik ging vaak mee met mijn broer en daar zag ik Michelle en andere meiden. Ze vroegen regelmatig of ik ook ging ijshockeyen; dat heb ik lang afgehouden. Uiteindelijk ben ik het toch gaan proberen, met succes."